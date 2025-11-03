ua en ru
Шатдаун в США на этой неделе может стать самым длинным в истории страны, - AP

США, Понедельник 03 ноября 2025 18:28
Шатдаун в США на этой неделе может стать самым длинным в истории страны, - AP Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Шатдаун в США на этой неделе может преодолеть исторический рекорд по продолжительности на фоне продолжения споров между демократами и республиканцами, а также призывов президента Дональда Трампа к однопартийцам не идти на компромиссы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщает издание, на этой неделе приостановка работы правительства может стать самой длинной за всю историю, поскольку поиск выхода из "тупика" между демократами и республиканцами переходит на новый месяц.

Миллионы людей могут потерять продовольственную помощь, срок действия субсидий на здравоохранение скоро закончится, и между сторонами практически не ведутся реальные переговоры о том, как положить этому конец.

Трамп заявил в интервью в воскресенье, что "не позволит себя шантажировать", упомянув демократов, которые настаивают на продлении субсидий по закону о доступной медицинской помощи.

Американский президент заявил, что будет вести переговоры только тогда, когда финансирование правительства будет возобновлено.

Он отметил, что демократы "сбились с дороги" и выразил уверенность, что они "капитулируют" перед республиканцами. Если же этого не произойдет, Трамп считает это "проблемой демократов", а не населения США.

АР отмечает, что такие комментарии президента США сигнализируют о том, что шатдаун в стране может затянуться. В то же время федеральные работники, в том числе и авиадиспетчеры, могут потерять зарплаты.

Кроме того, существует неопределенность в вопросе, смогут ли 42 миллиона американцев, которые получают продовольственную помощь, в дальнейшем иметь доступ к ней.

Шатдаун в США

Напомним, в Соединенных Штатах Америки с 1 октября продолжается приостановка работы правительства (шатдаун), что вызвано отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.

Этот шатдаун уже превысил 21-дневный шатдаун 1995-1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.

Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018-2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.

Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.

При этом Сенат неоднократно пытался одобрить законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.

На прошлой неделе демократы в 13-й раз проголосовали за блокирование принятого Палатой представителей законопроекта о возобновлении работы федерального правительства.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.

