Шатдаун у США: Сенат знову провалив голосування щодо фінансування уряду

Сенат США вже в 14-те не підтримав прийнятий Палатою представників законопроєкт щодо фінансування уряду. Шатдаун в країні продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Процедурне голосування за законопроєкт щодо фінансування уряду до 21 листопада не набрало необхідних 60 голосів. Сенатори проголосували з розподілом голосів 54 проти 44.

Зазначається, що законопроєкт не отримав нової підтримки з боку демократів на 14-му голосуванні, незважаючи на оптимізм деяких республіканців щодо того, що припинення роботи уряду може наближатися до кінця.

Сенатори-демократи Кетрін Кортез Масто з Невади та Джон Феттерман підтримали просування цього заходу разом із незалежним сенатором Ангусом Кінгом з Мену, який працює разом із демократами.

Сенатор-республіканець від Кентуккі Ренд Пол був єдиним республіканцем, який виступив проти.

Сенатор-демократ Корі Букер від Нью-Джерсі та сенатор-республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни не голосували.