Шатдаун в США: Сенат снова провалил голосование по финансированию правительства

Сенат США уже в 14-й раз не поддержал принятый Палатой представителей законопроект по финансированию правительства. Шатдаун в стране продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Процедурное голосование за законопроект по финансированию правительства до 21 ноября не набрало необходимых 60 голосов. Сенаторы проголосовали с распределением голосов 54 против 44.

Отмечается, что законопроект не получил новой поддержки со стороны демократов на 14-м голосовании, несмотря на оптимизм некоторых республиканцев относительно того, что прекращение работы правительства может приближаться к концу.

Сенаторы-демократы Кэтрин Кортез Масто из Невады и Джон Феттерман поддержали продвижение этой меры вместе с независимым сенатором Ангусом Кингом из Мену, который работает вместе с демократами.

Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол был единственным республиканцем, который выступил против.

Сенатор-демократ Кори Букер от Нью-Джерси и сенатор-республиканец Том Тиллис от Северной Каролины не голосовали.