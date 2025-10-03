Шатдаун у США може призвести до затримки поставок зброї до України, - The Telegraph

Українсько-американські переговори про постачання зброї можуть бути заморожені через шатдаун уряду США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, переговори між Україною та США про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як сотні тисяч федеральних посадовців відправились у вимушену відпустку. Через це, пише Telegraph, переговори щодо постачання зброї для України наразі під ризиком.
Крім того, інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до Білого дому щодо інших питань, зараз "переглядають свої плани".
Це, зокрема, стосується делегації, яка вела переговори з Вашингтоном щодо великої "дронової угоди", за якою Україна планує продавати США власні безпілотники.
Нагадаємо, 1 жовтня, федеральний уряд США частково призупинив свою роботу. У країні стався шатдаун через те, що республіканці і демократи не досягли домовленості щодо бюджетних витрат. За оцінками економічних радників президента США Дональда Трампа, країна може щотижня втрачати 15 млрд доларів.
Крім того, адміністрація Трампа вже найближчими днями почне масово звільняти співробітників відомств США.
Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Шатдаун у США: чого хоче Трамп і які наслідки для України".