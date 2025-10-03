Шатдаун у США може призвести до затримки поставок зброї до України, - The Telegraph

Українсько-американські переговори

За даними видання, переговори між Україною та США про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як сотні тисяч федеральних посадовців відправились у вимушену відпустку. Через це, пише Telegraph, переговори щодо постачання зброї для України наразі під ризиком.

Крім того, інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до Білого дому щодо інших питань, зараз "переглядають свої плани".

Це, зокрема, стосується делегації, яка вела переговори з Вашингтоном щодо великої "дронової угоди", за якою Україна планує продавати США власні безпілотники.