Шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия в Украину, - The Telegraph

Украинско-американские переговоры

По данным издания, переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как сотни тысяч федеральных чиновников отправились в вынужденный отпуск. Из-за этого, пишет Telegraph, переговоры по поставкам оружия для Украины сейчас под риском.

Кроме того, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в Белый дом по другим вопросам, сейчас "пересматривают свои планы".

Это, в частности, касается делегации, которая вела переговоры с Вашингтоном по большой "дроновой сделке", по которой Украина планирует продавать США собственные беспилотники.