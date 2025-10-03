RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия в Украину, - The Telegraph

Фото: поставки американского оружия могут задержаться из-за шатдауна (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Украинско-американские переговоры о поставках оружия могут быть заморожены из-за шатдауна правительства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Украинско-американские переговоры

По данным издания, переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как сотни тысяч федеральных чиновников отправились в вынужденный отпуск. Из-за этого, пишет Telegraph, переговоры по поставкам оружия для Украины сейчас под риском.

Кроме того, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в Белый дом по другим вопросам, сейчас "пересматривают свои планы".

Это, в частности, касается делегации, которая вела переговоры с Вашингтоном по большой "дроновой сделке", по которой Украина планирует продавать США собственные беспилотники.

 

 

 

 

 

Шатдаун в США

Напомним, 1 октября, федеральное правительство США частично приостановило свою работу. В стране произошел шатдаун из-за того, что республиканцы и демократы не достигли договоренности по бюджетным расходам. По оценкам экономических советников президента США Дональда Трампа, страна может еженедельно терять 15 млрд долларов.

Кроме того, администрация Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шатдаун в США: чего хочет Трамп и какие последствия для Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп