Знову шатдаун: Білий дім почне масово звільняти співробітників, - Politico

Четвер 02 жовтня 2025 06:04
Знову шатдаун: Білий дім почне масово звільняти співробітників, - Politico Фото: звільнення почнуться в найближчі день-два (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Адміністрація Трампа вже найближчими днями почне масово звільняти співробітників відомств США. Причина в частковому призупиненні фінансування уряду (шатдаун).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами чотирьох джерел, такі плани озвучив голова Управління з бюджету Расс Воут під час закритого телефонного дзвінка.

"Воут... повідомив членам Палати представників-республіканцям, що адміністрація почне масове скорочення чисельності або звільнення федеральних службовців "за день або два"", - розповіли джерела.

Politico зазначило, що Воут і президент США Дональд Трамп пригрозили чинити максимальний тиск на демократів під час призупинення роботи уряду.

Зокрема, республіканці в Сенаті сподіваються найближчими днями залучити на свій бік додаткових демократів, щоб ті проголосували за тимчасовий захід, пропонований республіканцями, що покладе край протистоянню.

Що передувало

Нагадаємо, у середу 1 жовтня федеральний уряд США частково призупинив свою роботу. Або простіше кажучи, настав шатдаун, оскільки республіканці та демократи не змогли домовитися щодо бюджетних витрат.

Тепер на час цього періоду державні відомства змінюють свою роботу, зупиняються соціальні програми, а сотні держспівробітників відправляються в неоплачувану відпустку.

За оцінками економічних радників президент США Дональда Трампа, країна може щотижня втрачати 15 млрд доларів. А якщо шатдаун триватиме місяць, тоді він призведе до ще 43 тисяч безробітних.

Докладний розбір, чому настав шатдаун, як він вплине на курс долара, і не тільки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

