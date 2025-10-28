Шатдаун у США: демократи в 13-те заблокували законопроєкт щодо фінансування уряду

Зазначається, що це сталося, попри звернення цього тижня найбільшої в країні профспілки федеральних працівників щодо припинення 28-денного призупинення роботи уряду.

Прийнятий Палатою представників законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада був відхилений з результатом 54 голоси "за", 45 - проти. Для схвалення потрібно було 60 голосів.

За просування законопроєкту проголосували лише три члени фракції демократів: сенатори Джон Феттерман (Пенсільванія), Кетрін Кортез Масто (Невада) та Ангус Кінг (Мейн), незалежний член фракції, який працює з демократами.

Перед голосуванням лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Республіканська партія має погодитися на продовження пільг на медичне страхування, тому що це принципове питання.

Водночас лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси за розблокування роботи уряду.