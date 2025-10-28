Шатдаун в США: демократы в 13-й раз заблокировали законопроект о финансировании правительства

В Сенате США демократы в 13-й раз проголосовали за блокирование принятого Палатой представителей законопроекта о возобновлении работы федерального правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Отмечается, что это произошло, несмотря на обращение на этой неделе крупнейшего в стране профсоюза федеральных работников о прекращении 28-дневного приостановления работы правительства.
Принятый Палатой представителей законопроект о финансировании правительства до 21 ноября был отклонен с результатом 54 голоса "за", 45 - против. Для одобрения нужно было 60 голосов.
За продвижение законопроекта проголосовали только три члена фракции демократов: сенаторы Джон Феттерман (Пенсильвания), Кэтрин Кортез Масто (Невада) и Ангус Кинг (Мейн), независимый член фракции, который работает с демократами.
Перед голосованием лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Республиканская партия должна согласиться на продление льгот на медицинское страхование, потому что это принципиальный вопрос.
В то же время лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что они согласятся говорить об этом вопросе, когда демократы дадут голоса за разблокирование работы правительства.
Напомним, в Соединенных Штатах Америки с 1 октября продолжается приостановка работы правительства (шатдаун), что вызвано отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.
Этот шатдаун уже превысил 21-дневный шатдаун 1995-1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.
Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018-2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.
Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.
При этом Сенат неоднократно пытался одобрить законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.
У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.
В то же время неизвестный пожертвовал Пентагону 130 млн долларов на зарплаты и льготы военнослужащим во время шатдауна - пока правительство не работает и не может выплачивать деньги из федерального бюджета.