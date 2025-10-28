Шатдаун в США: демократы в 13-й раз заблокировали законопроект о финансировании правительства

Отмечается, что это произошло, несмотря на обращение на этой неделе крупнейшего в стране профсоюза федеральных работников о прекращении 28-дневного приостановления работы правительства.

Принятый Палатой представителей законопроект о финансировании правительства до 21 ноября был отклонен с результатом 54 голоса "за", 45 - против. Для одобрения нужно было 60 голосов.

За продвижение законопроекта проголосовали только три члена фракции демократов: сенаторы Джон Феттерман (Пенсильвания), Кэтрин Кортез Масто (Невада) и Ангус Кинг (Мейн), независимый член фракции, который работает с демократами.

Перед голосованием лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Республиканская партия должна согласиться на продление льгот на медицинское страхование, потому что это принципиальный вопрос.

В то же время лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что они согласятся говорить об этом вопросе, когда демократы дадут голоса за разблокирование работы правительства.