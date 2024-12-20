Шатдаун дедалі ближче: конгресмени провалили законопроект Трампа про фінансування уряду

Конгресмени 174-ма голосами з 235-ти відхилили пакет витрат, що був поспіхом розроблений лідерами Республіканської партії після зриву Трампом і мільярдером Ілоном Маском попередньої двопартійної угоди.

Законопроект не підтримала фракція Демократичної партії у повному складі, а також 38 конгресменів від Республіканської партії. Документ схвалили лише троє республіканців.

Високий ризик "шатдауну"

Бюджет на фінансування діяльності державних органів завершиться опівночі в п'ятницю, 20 грудня, за місцевим часом.

Якщо законодавці до цього моменту не затвердять новий пакет, уряд запустить частковий "шатдаун" (призупинення роботи. - ред.). Наслідком стане припинення фінансування діяльності всіх державних структур, - від охорони кордонів до національних парків, до припинення виплати зарплат більш ніж 2 мільйонам федеральних службовців.

Адміністрація транспортної безпеки США вже попередила, що під час напруженого святкового сезону, пасажири можуть зіткнутися з довгими чергами в аеропортах.

Законопроект багато в чому нагадував попередню версію, яку Маск і Трамп розкритикували як "марнотратну поступку демократам". Цей документ міг продовжити державне фінансування до березня 2025 року, коли лідер республіканців уже працюватиме в Білому домі, а республіканці контролюватимуть обидві палати Конгресу. Також пакет надав би 100 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і призупинив би виплату боргу.

Однак республіканці відмовилися від інших елементів, що були внесені до початкового пакету, зокрема підвищення заробітної плати законодавцям та нові правила для менеджерів з управління аптечними пільгами.

За наполяганням Трампа, нова версія також призупинила б обмеження державного боргу на два роки - це було б маневром, що полегшив би ухвалення обіцяного ним різкого зниження податків і створив би передумови для подальшого зростання боргу федерального уряду, що вже сягає 36 трильйонів доларів.

Напередодні голосування демократи і республіканці попередили, що якщо Конгрес дозволить уряду припинити роботу, кожна політсила оголосить винною свого опонента.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон заявив журналістам, що після вступу Трампа на посаду президента, цей пакет "дозволить уникнути зриву, зв'язати кінці з кінцями та полегшить законодавцям скорочення витрат на сотні мільярдів доларів".

"Уряд занадто великий, він робить занадто багато речей, і мало що робить добре", - сказав він.

Скорочення податків

Демократи розкритикували законопроект як прикриття для руйнівного для бюджету зниження податків, яке переважно піде на користь багатим спонсорам, таким як Ілон Маск, та водночас обтяжить країну трильйонами доларів додаткового боргу.

"Як ви смієте читати лекції Америці про фіскальну відповідальність?", - заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс під час дебатів.

Деякі республіканці також заперечували, що це розчистить шлях для збільшення боргу, але не зменшить витрати. "Мене просто нудить від партії, яка агітує за фіскальну відповідальність", - сказав представник республіканців Чіп Рой.

Стеля державного боргу

Однак навіть якби Палата представників і затвердила законопроект, він зіткнувся б із великими труднощами у Сенаті, який наразі контролюється демократами. Білий дім заявив, що чинний президент Джо Байден не підтримав документ.

Трамп закликав законодавців проголосувати за пакет і зняти питання про стелю держборгу з порядку денного до того, як він вступить на посаду 20 січня.

У Reuters зазначили, що попередні суперечки щодо стелі держборгу налякали фінансові ринки, адже дефолт уряду США спричинив би кредитні шоки в усьому світі. Ліміт було призупинено згідно з угодою, термін дії якої технічно закінчується 1 січня, хоча законодавцям, скоріш за все, не доведеться вирішувати це питання до весни.

Агентство також нагадало, що після повернення на посаду, Трамп має намір запровадити скорочення податків. Це може зменшити доходи на 8 трильйонів доларів упродовж 10 років, що призведе до зростання боргу без компенсації скорочення витрат.

Він пообіцяв не скорочувати пенсійні та медичні виплати для людей похилого віку, які становлять значну частину бюджету і, за прогнозами, різко зростуть найближчими роками.