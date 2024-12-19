Загрожує шатдаун: Трамп і Маск зірвали голосування за тимчасовий бюджетний план

Новообраний президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс розпочали кампанію проти тимчасового бюджету для уряду. Це також підтримує бізнесмен Ілон Маск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill та Politico .

Законопроєкт про тимчасовий бюджет було запропонованого спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він мав забезпечити фінансування уряду до середини березня 2025 року.

Наразі повідомляється, що законопроєкт ризикує залишитися без підтримки, що може призвести до шатдауну вже цієї суботи, 21 грудня.

Ключову роль у зриві переговорів може відігравати мільярдер Ілон Маск, який, як повідомляє Politico, активно налаштовував республіканців проти законопроєкту через соціальну мережу X.

Зокрема Маск поширював дезінформацію, стверджуючи, що документ передбачає:

підвищення зарплати конгресменів на 40% (насправді максимум 3,8% );

); фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за рахунок федерального бюджету (але йшлося лише про передання землі місцевій владі);

місцевій владі); фінансування лабораторій біологічної зброї (реально мова йшла про дослідження біомедичних загроз).

Сенатор-демократ Берні Сандерс різко відреагував на дії Маска.

"Демократи та республіканці витратили місяці на переговори з приводу двопартійної угоди для фінансування нашого уряду. Найбагатшій людині на Землі, президенту Ілону Маску, це не подобається. Чи поцілують республіканці перстень?" - йдеться у його дописі у соцмережі X.

Він також додав, що мільярдерам не можна дозволяти керувати американським урядом.

Водночас Маск продовжував агітувати проти законопроєкту, закликаючи виборців не підтримувати конгресменів, які голосуватимуть "за".

Водночас у своїй заяві Трамп і Венс назвали законопроєкт "зрадою", закликавши республіканців схвалити "чисте" фінансування без додаткових положень.

Вони також наголосили на необхідності підвищення верхньої межі боргу разом із бюджетним фінансуванням, щоб уникнути переговорів на цю тему вже у червні 2025 року.

Додамо, що шатдаун являє собою ситуацію, коли частина американського уряду вимушено припиняє роботу через відсутність затвердженого бюджету.

У цьому році загроза вже була. Подробиці - у матералі РБК-Україна.