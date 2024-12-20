Шатдаун все ближе: конгрессмены провалили законопроект Трампа о финансировании правительства

Конгрессмены 174 голосами из 235-ти отклонили пакет расходов, который был спешно разработан лидерами Республиканской партии после срыва Трампом и миллиардером Илоном Маском предыдущего двухпартийного соглашения.

Законопроект не поддержала фракция Демократической партии в полном составе, а также 38 конгрессменов от Республиканской партии. Документ одобрили только трое республиканцев.

Высокий риск "шатдауна"

Бюджет на финансирование деятельности государственных органов завершится в полночь в пятницу, 20 декабря, по местному времени.

Если законодатели до этого момента не утвердят новый пакет, правительство запустит частичный "шатдаун" (приостановление работы. - ред.). Следствием станет прекращение финансирования деятельности всех государственных структур, - от охраны границ до национальных парков, до прекращения выплаты зарплат более чем 2 миллионам федеральных служащих.

Администрация транспортной безопасности США уже предупредила, что во время напряженного праздничного сезона, пассажиры могут столкнуться с длинными очередями в аэропортах.

Законопроект во многом напоминал предыдущую версию, которую Маск и Трамп раскритиковали как "расточительную уступку демократам". Этот документ мог продлить государственное финансирование до марта 2025 года, когда лидер республиканцев уже будет работать в Белом доме, а республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Также пакет предоставил бы 100 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и приостановил бы выплату долга.

Однако республиканцы отказались от других элементов, которые были внесены в первоначальный пакет, в частности повышение заработной платы законодателям и новые правила для менеджеров по управлению аптечными льготами.

По настоянию Трампа, новая версия также приостановила бы ограничения государственного долга на два года - это было бы маневром, который облегчил бы принятие обещанного им резкого снижения налогов и создал бы предпосылки для дальнейшего роста долга федерального правительства, который уже достигает 36 триллионов долларов.

Накануне голосования демократы и республиканцы предупредили, что если Конгресс позволит правительству прекратить работу, каждая политсила объявит виновным своего оппонента.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заявил журналистам, что после вступления Трампа в должность президента, этот пакет "позволит избежать срыва, связать концы с концами и облегчит законодателям сокращение расходов на сотни миллиардов долларов".

"Правительство слишком большое, оно делает слишком много вещей, и мало что делает хорошо", - сказал он.

Сокращение налогов

Демократы раскритиковали законопроект как прикрытие для разрушительного для бюджета снижения налогов, которое преимущественно пойдет на пользу богатым спонсорам, таким как Илон Маск, и одновременно обременит страну триллионами долларов дополнительного долга.

"Как вы смеете читать лекции Америке о фискальной ответственности?", - заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис во время дебатов.

Некоторые республиканцы также возражали, что это расчистит путь для увеличения долга, но не уменьшит расходы. "Меня просто тошнит от партии, которая агитирует за фискальную ответственность", - сказал представитель республиканцев Чип Рой.

Потолок государственного долга

Но даже если бы Палата представителей и утвердила законопроект, он столкнулся бы с большими трудностями в Сенате, который сейчас контролируется демократами. Белый дом заявил, что действующий президент Джо Байден не поддержал документ.

Трамп призвал законодателей проголосовать за пакет и снять вопрос о потолке госдолга с повестки дня до того, как он вступит в должность 20 января.

Предыдущие споры о потолке госдолга напугали финансовые рынки, ведь дефолт правительства США вызвал бы кредитные шоки во всем мире. Лимит был приостановлен в соответствии с соглашением, срок действия которого технически заканчивается 1 января, хотя законодателям, скорее всего, не придется решать этот вопрос до весны.

Агентство также напомнило, что после возвращения в должность, Трамп намерен ввести сокращение налогов. Это может уменьшить доходы на 8 триллионов долларов в течение 10 лет, что приведет к росту долга без компенсации сокращения расходов. Он пообещал не сокращать пенсионные и медицинские выплаты для пожилых людей, которые составляют значительную часть бюджета и, по прогнозам, резко возрастут в ближайшие годы.