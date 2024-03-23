Сенат США схвалив бюджет на 1,2 трлн доларів для уникнення шатдауну

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Тепер документ повинен підписати президент Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Законопроект підтримали 74 сенатори, 24 були "проти". Документ відправили на розгляд Байдену. Очікується, що він підпише його найближчим часом.

Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як фактично гроші на функціонування уряду закінчилися. Підписаний Байденом законопроєкт доможе США уникнути шатдауну.

У рамках затвердженого бюджету оборонні асигнування збільшать на 3%, загальні внутрішні витрати залишать на тому ж самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців - до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що Палата представників США вчора підтримала законопроект про бюджет. Були побоювання, що Сенат може не встигнути розглянути документ.