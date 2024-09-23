Конгрес США досяг угоди щодо тимчасового фінансування, щоб уникнути шатдауну

Лідери Конгресу оголосили про досягнення угоди щодо тимчасового законопроєкту про витрати. Воно дасть змогу фінансувати федеральні агентства на найближчі три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Це запобіжить частковому закриттю уряду з 1 жовтня, коли починається новий бюджетний рік, і відтермінує остаточні бюджетні рішення до завершення листопадових виборів.

Законопроєкт також включає додаткові 231 млн доларів для зміцнення Секретної служби США після двох інцидентів, пов'язаних із кандидатурою Дональда Трампа. Додаткові кошти буде виділено і для підтримки проведення президентських виборів.

Досягти компромісу було нелегко. Спікер Палати представників Майк Джонсон спочатку пропонував пов'язати тимчасове фінансування з вимогою підтвердження громадянства під час реєстрації для голосування, але пізніше відмовився від цієї ідеї заради досягнення угоди.

Тепер фінансування продовжено до середини грудня, що дає змогу Конгресу завершити розробку повного бюджету на наступний рік уже після виборів 5 листопада. Тимчасове фінансування подовжує роботу урядових установ, однак остаточне рішення з бюджетних питань залежатиме від підсумків виборів і подальших політичних розрахунків.

Лідери обох партій висловили задоволення досягнутою угодою, наголошуючи на важливості запобігання закриттю уряду напередодні виборів.

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету.