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Шарль Мишель подтвердил рассмотрение санкций против российского золота

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Брюссель, Среда 06 июля 2022 13:04
Шарль Мишель подтвердил рассмотрение санкций против российского золота Фото: президент Европейского Совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз рассматривает введение санкций против российского золота. Процесс продолжается вместе с коллегами из G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского Совета Шарля Мишеля во время брифинга.

"Работа над санкциями продолжается. Совместно с нашими партнерами из Группы семи мы изучаем ограничения против российского золота", - заявил Мишель.

Напомним, недавно Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

После чего по информации Bloomberg стало известно, что Европейский союз начал работу над новыми санкциями против РФ, которые коснутся, в частности, российского золота.

Впоследствии стало известно, что ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Добавим, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота в прошлом году оценивался в 12,6 миллиарда фунтов стерлингов.

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Евросоюз Российская Федерация Шарль Мишель
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