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Шарль Мішель підтвердив розгляд санкцій проти російського золота

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Брюссель, Середа 06 липня 2022 13:04
Шарль Мішель підтвердив розгляд санкцій проти російського золота Фото: президент Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз зараз розглядає введення санкцій проти російського золота. Процес триває разом із колегами з G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської Ради Шарля Мішеля під час брифінгу.

"Робота над санкціями триває. Спільно з нашими партнерами із Групи семи ми вивчаємо обмеження проти російського золота", - заявив Мішель.

Нагадаємо, нещодавно Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на постачання російського золота, щоб посилити тиск на" військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

Після чого за інформацією Bloomberg стало відомо, що Європейський союз почав роботу над новими санкціями проти РФ, які торкнуться, зокрема, російського золота.

Згодом стало відомо, що ЄС хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

Додамо, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.

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