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ЕС начал работать над новыми санкциями против российского золота, - Bloomberg

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Брюссель, Пятница 01 июля 2022 14:56
ЕС начал работать над новыми санкциями против российского золота, - Bloomberg Фото: ЕС начал работать над новыми санкциями против российского золота (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский союз начал работу над новыми санкциями против РФ. Они коснутся, в частности, российского золота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Европейский союз работает над новыми санкциями против российского золота, что отвечает шагу стран G7, направленному на дальнейшее удушение доходов Москвы", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

Вместе с тем указано, что подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на том, чтобы добавить больше ограничений к предложениям, прежде чем они будут поданы государствам-членам на утверждение.

Bloomberg обращает внимание, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота в прошлом году оценивался в 12,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме того издание выяснило, что новый пакет санкций также будет охватывать изменение ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.

Напомним, ранее в ЕС заявляли, что не исключают, что могут ввести санкции против золота из Российской Федерации.

Добавим, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

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