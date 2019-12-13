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Шарль Мишель подтвердил продление санкций против России

Новости » В мире     13.12.2019 - 05:10
Шарль Мишель подтвердил продление санкций против России
Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Санкции продлены на последующие шесть месяцев

В первый день саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против России на следующие полгода. Об этом на пресс-конференции заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина.

По его словам, санкции продлены на последующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация минских соглашений остается важной.

"Мы имели дискуссию относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию относительно ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", - сказал Мишель.

Напомним, словам вице-премиєр-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, сейчас нет реальных оснований отмены санкций Европейского союза против России.

Отметим, что новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения минских договоренностей.

Фон дер Ляйен также заверила, что Европейский союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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