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Шарль Мішель підтвердив продовження санкцій проти Росії

Новини » В світі     13.12.2019 - 05:10
Шарль Мішель підтвердив продовження санкцій проти Росії
Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)

Санкції продовжені на наступні шість місяців

У перший день саміту Європейського союзу (ЄС) в Брюсселі глави держав і урядів країн ЄС продовжили дію економічних санкцій проти Росії на наступні півроку. Про це на прес-конференції заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, санкції продовжені на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація мінських угод залишається важливою.

"Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати нормандського саміту, який відбувся минулого понеділка у Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати", - сказав Мішель.

Нагадаємо, словами віцепрем'єрміністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, наразі немає реальних підстав скасування санкцій Європейського союзу проти Росії.

Зазначимо, що нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання мінських домовленостей.

Фон дер Ляйєн також запевнила, що Європейський союз буде продовжувати безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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