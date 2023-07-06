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Шарій отримав нову підозру: допомагав ФСБ з постановочними відео допитів українських полонених

Фото: Анатолій Шарій (facebook.com/anatolijsharij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пропагандист Анатолій Шарій допомагав ФСБ Росії робити постановочні відео з допитів українських військовополонених, за що отримав нову підозру від СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де росіяни допитують українських полонених.

Зокрема, пропагандист особисто підказував ФСБ як правильно знімати допити і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для Росії моменти.

Зазначається, що змонтовані сюжети росіяни потім використовували для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарія залучив до негласної співпраці кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ Максим Косенко.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник в Севастополі. Ним виявився колишній голова Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку 2023 року вже отримав підозру у державній зраді.

Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після монтажу файлів їх "погодили" з представником спецслужби Росії.

Потім Шарій доповнив деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Однак сам блогер у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських бійців, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Підозра Шарія

Ще у лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

На думку слідчих, Шарій діяв на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.

У 2022 році правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, а Україна ініціювала процедуру екстрадиції.

При цьому Національний суд Іспанії залишив блогера на волі. Його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд та забрали паспорт.

Також додамо, що Шарій перебуває під санкціями, а його політична партія заборонена в Україні.

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Анатолій ШарійСлужба безпеки УкраїниФСБ