Шарий получил новое подозрение: помогал ФСБ с постановочными видео допросов украинских пленных

Установлено, что Шарий принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных.

В частности, пропагандист лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допросы и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для России моменты.

Отмечается, что смонтированные сюжеты россияне использовали затем для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

По данным следствия, Шария привлек к негласному сотрудничеству кадровый сотрудник 5 службы ФСБ Максим Косенко.

Общаться с российскими спецслужбами блоггеру помогал сообщник в Севастополе. Им оказался бывший глава Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале 2023 уже получил подозрение в государственной измене.

Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросами двух пленных военных ВСУ. После монтажа файлов их "согласовали" с представителем спецслужбы России.

Затем Шарий дополнил деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.

Однако сам блоггер в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских бойцов, которые отреагировали на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта скрываются от правосудия. Им грозит пожизненное заключение.

Подозрение Шария

Еще в феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса.

По мнению следователей, Шарий действовал в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.

В 2022 году правоохранительные органы Испании задержали Шария, а Украина инициировала процедуру экстрадиции.

При этом Национальный суд Испании оставил блоггера на свободе. Его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде и забрали паспорт.

Добавим, что Шарий находится под санкциями, а его политическая партия запрещена в Украине.

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