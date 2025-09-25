Шаріату не планується: Стармер ввічливо висміяв заяву Трампа про Лондон

Мер Лондона Садік Хан не планує запроваджувати у британській столиці "норми шаріату", як висловився про це президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише Politico.
Під час спілкування з пресою британський прем'єр запевнив, що він не згодний з президентом США щодо Лондона та його "жахливого мера", який нібито хоче встановити там "закони шаріату".
"Як ви бачили під час державного візиту минулого тижня, є багато речей, з якими президент і я згодні. І ми працюємо над ними разом. Є кілька речей, з якими ми не згодні. Це одна з них", - сказав Стармер.
Стармер також ввічливо висміяв заяву Трампа, зазначивши, що ідея запровадження шаріату в Лондоні точно є "безглуздою". Садік Хан, на його думку, "дуже хороша людина", яка активно "бореться з тяжкими злочинами"
Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня розкритикував Лондон та його мера Садіка Хана, назвавши місто "жахливим".
"Тепер вони (Садік Хан та мусульмани, - ред.) хочуть встановити закони шаріату, але ви не в тій країні", - заявив американський президент.
Нагадаємо, що Трамп 17 вересня здійснив вже другий державний візит до Великої Британії. Британська влада заявила, що це був найбільший церемоніальний прийом для державного візиту в новітній історії.