ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Їм має бути соромно": Трамп звинуватив ООН у потрійному саботажі

США, Четвер 25 вересня 2025 09:36
UA EN RU
"Їм має бути соромно": Трамп звинуватив ООН у потрійному саботажі Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп поскаржився на "потрійний саботаж" під час своєї участі у Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Білий дім.

За словами Трампа, спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він користувався. Пізніше під час виступу у залі перестав працювати телесуфлер, а також було відключено звук.

"Це не випадковість - це потрійний саботаж у ООН. Їм повинно бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю й вимагаю негайного розслідування", - написав він.

Трамп наголосив, що нічого дивного немає в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили". Він також зажадав зберегти всі записи з камер біля ескалатора, особливо момент натискання аварійної кнопки.

Трамп додав, що у справу вже втрутилася Служба таємної охорони.

Трамп в ООН

Нагадаємо, нещодавно Трамп виступив на Генасамблеї ООН. Однак під час його прибуття та промови трапилась низка курйозів.

Спочатку зупинився ескалатор, яким він підіймався, а вже коли він мав говорити - зламався телесуфлер. Тоді Трамп висміяв ООН, заявив, що він за час свого другого президентського строку завершив сім воєн, а від Організації не отримав допомоги.

"Я навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти в укладенні угоди. Все, що я отримав від ООН - це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. А також зламаний суфлер", - посміявся Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"