Шариат не планируется: Стармер вежливо высмеял заявление Трампа о Лондоне

Мэр Лондона Садик Хан не планирует вводить в британской столице "нормы шариата", как высказался об этом президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Politico.
Во время общения с прессой британский премьер заверил, что он не согласен с президентом США относительно Лондона и его "ужасного мэра", который якобы хочет установить там "законы шариата".
"Как вы видели во время государственного визита на прошлой неделе, есть много вещей, с которыми президент и я согласны. И мы работаем над ними вместе. Есть несколько вещей, с которыми мы не согласны. Это одна из них", - сказал Стармер.
Стармер также вежливо высмеял заявление Трампа, отметив, что идея введения шариата в Лондоне точно является "бессмысленной". Садик Хан, по его мнению, "очень хороший человек", который активно "борется с тяжкими преступлениями"
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября раскритиковал Лондон и его мэра Садика Хана, назвав город "ужасным".
"Теперь они (Садик Хан и мусульмане, - ред.) хотят установить законы шариата, но вы не в той стране", - заявил американский президент.
Напомним, что Трамп 17 сентября совершил уже второй государственный визит в Великобританию. Британские власти заявили, что это был самый большой церемониальный прием для государственного визита в новейшей истории.