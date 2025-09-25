Шариат не планируется: Стармер вежливо высмеял заявление Трампа о Лондоне

Во время общения с прессой британский премьер заверил, что он не согласен с президентом США относительно Лондона и его "ужасного мэра", который якобы хочет установить там "законы шариата".

"Как вы видели во время государственного визита на прошлой неделе, есть много вещей, с которыми президент и я согласны. И мы работаем над ними вместе. Есть несколько вещей, с которыми мы не согласны. Это одна из них", - сказал Стармер.

Стармер также вежливо высмеял заявление Трампа, отметив, что идея введения шариата в Лондоне точно является "бессмысленной". Садик Хан, по его мнению, "очень хороший человек", который активно "борется с тяжкими преступлениями"