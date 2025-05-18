Шантаж чи показуха? Навіщо Путін може погрожувати балістичним "Ярсом" з Уралу

Путін дістає "Ярс"? Про що попереджає ГУР

Сьогодні в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що вже в ніч на 19 травня росіяни планують здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Йдеться про ракету РС-24 ("Ярс"), а мета такого запуску - демонстративний тиск і залякування України разом із партнерами з Європейського союзу та НАТО.

За даними розвідки, ракета буде оснащена навчальним боєприпасом. І її запустить розрахунок 433-го полку (42-ї дивізії, 31-ї армії) ракетних військ стратегічного призначення. Місце запуску - район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області. До кордонів України звідти близько 2000 км. Однак немає відомостей про те, куди саме полетить ракета.



Фото: від місця запуску "Ярса" до України близько 2000 км (calcmaps.com)

Як повідомили в розвідці, дальність польоту цієї триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч км.

Зазначимо, нещодавно 12-13 травня росіяни закривали небо над ракетним полігоном Капустин Яр, а попередження посольства США про можливий масштабний удар підігріли чутки про нібито плани РФ повторити запуск ракети "Орєшніка" (уперше цю ракету демонстраційно застосували під час атаки на завод "Південмаш" у Дніпрі в листопаді 2024 року).

Однак начальник військової розвідки Кирило Буданов заспокоїв українців, заявивши, що коли буде реальна загроза, буде попередження від ГУР. Із цього можна зробити висновок про доволі високу ймовірність "навчально-бойового" запуску "Ярса".

Що відомо про ракету Р-24 "Ярс"

"У росіян дійсно є робоча міжконтинентальна балістична ракета. Вона пройшла всі випробування, стоїть на озброєнні, були більш-менш нормальні пуски. Це не "аналоговнєтна" ракета, але цілком робоча", - розповів РБК-Україна авіаексперт Костянтин Криволап.

На сьогодні в стратегічних ракетних військах країни-агресора є шість дивізіонів з 18 самохідними пусковими установками "Ярс". І, за словами співрозмовника, періодично Москва починає лякати весь світ тактичними навчаннями ядерної тріади.

"Ярс" з'явився у 2000-х для заміни іншого міжконтинентального комплексу - "Тополь-М". Заявлене призначення - ядерний удар у відповідь у разі агресії. Тобто для доставки ядерних зарядів на тисячі кілометрів. Під кінець 2009 року "Ярс" прийняли на озброєння.

Основою Р-24 стала ракета того ж "тополя". Вона оснащується головною частиною з від 3 до 6 окремих ядерних блоків. Потужність одного становить близько 500 кілотонн, що в десятки разів потужніше за бомбу, скинуту на Хіросіму. Максимальна дальність - до 12 тисяч км, швидкість - понад 20 Махів на фінальній ділянці. Крім того, хибні цілі, складна траєкторія і гіперзвукові блоки роблять надзвичайно складним перехоплення "Ярса".

Детальніше про характеристики читайте в матеріалі РБК-Україна "Дальність до 12 тисяч км. Чим небезпечна ракета РС-24 "Ярс" з ядерного арсеналу Путіна".

Навіщо Путіну лякати Україну і Захід неядерним "Ярсом"

Якщо росіяни і запустять міжконтинентальну балістику, то не з ядерним, а звичайним унітарним зарядом, підкреслює Костянтин Криволап. На його думку, кремлівському диктатору Путіну після дослідів з "Орєшніком" більше нічого показати.

"Я був упевнений, що було два-три екземпляри "Орєшніка". Але один вони запустили по Дніпру, другий згорів, а третього, найімовірніше, не було", - сказав експерт.

Він також називає "Ярс" триступеневою ракетою, яка була прототипом РС-26 "Рубіж", що, своєю чергою, не пішов у серію. Для "Орєшніка" за фактом залишили два ступені і причепили макет ядерної боєголовки на 1,5-2 тонни.

"Ці шматки бетону літають із дуже великою швидкістю, палахкотять, виглядають жахливо, але нічого серйозного вразити не можуть", - зазначив Криволап.

Примітне і місце запуску. Якщо у випадку з "Орєшніком" від Капустина Яру до Дніпра було близько 800 км, то за даними української розвідки, "Ярс" планують запустити зі Свердловської області.

"Тому й змушені десь за Уралом запускати, ближче не вийде, треба щоб вони вклалися в цю дистанцію (як було з "Орєшніком", - ред.). І то я вважаю, що це буде дуже важко", - додав співрозмовник.

Щодо мети такого демонстраційного запуску, Криволап погоджується: він не має жодного воєнного значення.

"Тільки політичне. Такий час, його потрібно просто пережити. До цього "Ярсу", з одного боку, треба бути готовим, але не розводити паніку. Геймчейнджером він не стане точно. Лише покаже, що Путін може погрожувати, піднімати ставки, що він нібито всесильний і йому плювати на санкції. Але як переговори є театром Трампа, так і путінські погрози "Ярсом" ... тільки театром для Трампа і для Європи", - підкреслив Криволап.