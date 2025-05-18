Путін назвав "потрібний результат" для РФ у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що у Росії вистачить сил, щоб завершити війну проти України до "логічного завершення". Він також назвав "потрібний результат" для РФ у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Цей результат - це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового сталого миру і забезпечення безпеки російської держави, забезпечення безпеки інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо, де проживають люди, які вважають російську мову рідною мовою і вважають Росію своєю батьківщиною", - сказав Путін. Нагадаємо, у цьому ж пропагандистському фільмі Путін заявляв, що Росію "намагалися спровокувати" на застосування ядерної зброї.

Диктатор запевнив, що у Росії "достатньо сил і засобів, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом".

Переговори України та РФ

Нагадаємо, цього тижня, 16 травня, Україна та Росії провели перші за три роки переговори. Як і раніше заявляла Москва, російська делегація апелювала до переговорів 2022 року.

На початку повномасштабної війни Росія вимагала від України відмови від НАТО, суттєвого зменшення чисельності ЗСУ до 85 тисяч солдатів і визнати Крим російським. Більше про вимоги РФ на переговорах у 2022 році - у матеріалі РБК-Україна.

Втім, в Офісі президента України наголошували, що всі спроби росіян прив'язати переговори до 2022 року не спрацюють.

Детальніше про переговори у Стамбулі 16 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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