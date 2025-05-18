Путін назвав "потрібний результат" для РФ у війні проти України
Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що у Росії вистачить сил, щоб завершити війну проти України до "логічного завершення". Він також назвав "потрібний результат" для РФ у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".
Диктатор запевнив, що у Росії "достатньо сил і засобів, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом".
"Цей результат - це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового сталого миру і забезпечення безпеки російської держави, забезпечення безпеки інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо, де проживають люди, які вважають російську мову рідною мовою і вважають Росію своєю батьківщиною", - сказав Путін.
Нагадаємо, у цьому ж пропагандистському фільмі Путін заявляв, що Росію "намагалися спровокувати" на застосування ядерної зброї.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, цього тижня, 16 травня, Україна та Росії провели перші за три роки переговори. Як і раніше заявляла Москва, російська делегація апелювала до переговорів 2022 року.
На початку повномасштабної війни Росія вимагала від України відмови від НАТО, суттєвого зменшення чисельності ЗСУ до 85 тисяч солдатів і визнати Крим російським. Більше про вимоги РФ на переговорах у 2022 році - у матеріалі РБК-Україна.
Втім, в Офісі президента України наголошували, що всі спроби росіян прив'язати переговори до 2022 року не спрацюють.
Детальніше про переговори у Стамбулі 16 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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