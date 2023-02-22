Шантаж чи ні? Що у Зеленського думають про ядерні погрози Путіна

Ядерні погрози російської влади поки не є серйозними, це шантаж та показові речі.

Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна .

"Ядерний шантаж відбувається постійно. Людина, яка досі сидить за шестиметровим столом, дуже турбується за своє життя, але не турбується за життя інших. Ми вважаємо, що поки це лише шантаж", - наголосив Єрмак.

За його словами, зараз є усвідомлення того, що Росія не має жодних шансів у конфлікті з НАТО, у тому числі із застосуванням ядерної зброї. Україна чітко це відстежує.

"Поки що стовідсоткових ризиків немає, але ж вони люблять використовувати якісь показові речі, щось кудись перевезти, щось сказати і так далі", - додав голова ОП.