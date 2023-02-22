Росія не застосує ядерну зброю: Кулеба заявив, що Захід і раніше боявся цього з боку СРСР

Росія не застосує ядерної зброї. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заявив PAP.

За його словами, Західні партнери України й раніше боялись можливого удару ядерною зброєю з боку СРСР. Однак цього не відбулось.

"Чи був той страх обгрунтованим? Ні, стратегія Заходу була дієвою. Чому зараз мусило б бути інакше" - сказав Кулеба.

Глава МЗС також наголосив, що повернення Криму є однією з ключових необхідностей для України.

"Ця війна почалася в Криму і там закінчиться. Питання лише в тому, як це станеться: військовим шляхом чи дипломатичним" - зазначив міністр.