Шантаж или нет? Что у Зеленского думают о ядерных угрозах Путина

"Ядерный шантаж происходит постоянно. Человек, который до сих пор сидит за шестиметровым столом, очень беспокоится за свою жизнь, но не беспокоится за жизнь других. Мы считаем, что пока что это только шантаж", - подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас есть осознание того, что у России нет никаких шансов в конфликте с НАТО, в том числе с применением ядерного оружия. Украина четко это отслеживает.

"Пока что стопроцентных рисков нету, но они же любят использовать какие-то показательные вещи, что-то куда-то перевезти, что-то сказать и так далее", - добавил глава ОП.