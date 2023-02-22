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Шантаж или нет? Что у Зеленского думают о ядерных угрозах Путина

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Киев, Среда 22 февраля 2023 20:21
Шантаж или нет? Что у Зеленского думают о ядерных угрозах Путина Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Ядерные угрозы российских властей пока не являются серьезными, это шантаж и показательные вещи.

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ядерный шантаж происходит постоянно. Человек, который до сих пор сидит за шестиметровым столом, очень беспокоится за свою жизнь, но не беспокоится за жизнь других. Мы считаем, что пока что это только шантаж", - подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас есть осознание того, что у России нет никаких шансов в конфликте с НАТО, в том числе с применением ядерного оружия. Украина четко это отслеживает.

"Пока что стопроцентных рисков нету, но они же любят использовать какие-то показательные вещи, что-то куда-то перевезти, что-то сказать и так далее", - добавил глава ОП.

Напомним, ранее стало известно, что Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегическом наступательном оружии с США, целью которого является контроль над ядерным вооружением.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия не прибегнет к применению ядерного оружия.

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