Без шансів для "нейтралки": Костюк впевнено пройшла до 1/8 фіналу супертурніру в Пекіні

WTA 1000, Пекін, 3-тє коло

Марта Костюк (Україна) – Олександра Саснович – 6:4, 6:2

Деталі матчу

Білоруска в попередньому колі сенсаційно вибила з турніру екс-першу ракетку світу Наомі Осаку, однак проти українки опору нав'язати не змогла.

Перший сет видався для Костюк непростим – вона ледь не віддала стартовий гейм на власній подачі. Втім, за рахунку 3:3 українка зробила брейк і довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті українка повністю контролювала гру, виграла п'ять геймів поспіль і завершила матч на свою користь – 6:2.

Що далі

Костюк залишається єдиною українкою в одиночному розряді на супертурнірі в Китаї.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялась зі змагання та оголосила про дострокове завершення сезону. А Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська вилетіли в стартових матчах.

Марта ушосте в 2025 році зіграє в 1/8 фіналу "тисячника". Раніше у Монреалі, Мадриді та Досі вона успішно долала цю стадію.

У наступному матчі суперницею українки стане або американка Джессіка Пегула, або британка Емма Радукану.

Що відомо про China Open

Турнір проходить з 24 вересня до 5 жовтня.

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.