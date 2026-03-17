Шанс на відновлення фауни: в Україні вимагають назавжди заборонити полювання

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою запровадити безстроковий мораторій на полювання на території держави і не допустити встановлення державного свята "День мисливства".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію.
Згідно з текстом звернення, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України направило на погодження до уряду проект про встановлення "Про День мисливства". Громадяни та зоозахисні організації вважають такий крок неприйнятним.
"Держава не повинна святкувати чи вшановувати жорстокість. Мисливство нерозривно пов'язане з системним насильством - від притравочних станцій до масових розстрілів тварин", - йдеться у документі.
Катастрофічне скорочення фауни - активісти наводять статистику, згідно з якою мисливський тиск призвів до критичного зменшення чисельності знакових видів:
Війна довела: природа відновлюється без мисливців. Через бойові дії в Україні діє часткова заборона на полювання, що вже дало позитивні результати. Наприклад, у Галицькому НПП групи козуль і кабанів зросли з 1-3 до 10-15 особин.
У Карпатах чисельність ведмедів зросла з 90 до 104, а рисей - зі 120 до 137 особин. Це спростовує тезу про необхідність "регулювання чисельності" людиною.
Соціальна небезпека та домашнє насильство: автори посилаються на дослідження, що пов'язують мисливство з девіантною поведінкою. Зокрема, згадується аналіз психіатра Карла Меннінгера та статистика, згідно з якою в регіонах з великою кількістю мисливців рівень насильства над дітьми може бути втричі вищим.
Також зазначається ризик для випадкових перехожих - наводяться факти загибелі людей (хірурга на Полтавщині, чоловіка на Буковині) від випадкових куль мисливців.
Етичний та екологічний аспекти: у петиції критикують "мисливське собаківництво", де диких тварин використовують як "тренажери", та трофейне полювання заради розваги.
Окремо виділено проблему забруднення довкілля свинцевим дробом, який ВООЗ відносить до списку найнебезпечніших речовин.
Автори петиції висувають три ключові вимоги до Кабінету Міністрів:
Станом на середину березня 2026 року триває збір підписів. Для розгляду петиції урядом вона має набрати 25 000 голосів. До кінця збору залишилося 69 днів.
