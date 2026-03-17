Шанс на восстановление фауны: в Украине требуют навсегда запретить охоту

Главное: Отмена "Дня охоты": Петиция требует остановить проект об установлении профессионального праздника охотников, называя его "чествованием жестокости".

Суть конфликта: профессиональный праздник или "чествование жестокости"

Согласно тексту обращения, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины направило на согласование в правительство проект об установлении "О Дне охоты". Граждане и зоозащитные организации считают такой шаг неприемлемым.

"Государство не должно праздновать или чествовать жестокость. Охота неразрывно связана с системным насилием - от притравочных станций до массовых расстрелов животных", - говорится в документе.

Главные аргументы активистов

Катастрофическое сокращение фауны - активисты приводят статистику, согласно которой охотничье давление привело к критическому уменьшению численности знаковых видов:

Зубр: количество сократилось с 685 до менее чем 200 особей.

Лось: популяция упала с 10 000 до 4 500 голов (вид внесен в Красную книгу).

Медведь: за 9 лет численность сократилась вдвое - с 600 до менее чем 300 голов.

Война доказала: природа восстанавливается без охотников. Из-за боевых действий в Украине действует частичный запрет на охоту, что уже дало положительные результаты. Например, в Галицком НПП группы косуль и кабанов выросли с 1-3 до 10-15 особей.

В Карпатах численность медведей выросла с 90 до 104, а рысей - со 120 до 137 особей. Это опровергает тезис о необходимости "регулирования численности" человеком.

Социальная опасность и домашнее насилие: авторы ссылаются на исследования, связывающие охоту с девиантным поведением. В частности, упоминается анализ психиатра Карла Меннингера и статистика, согласно которой в регионах с большим количеством охотников уровень насилия над детьми может быть втрое выше.

Также отмечается риск для случайных прохожих - приводятся факты гибели людей (хирурга в Полтавской области, мужчины на Буковине) от случайных пуль охотников.

Этический и экологический аспекты: в петиции критикуют "охотничье собаководство", где диких животных используют как "тренажеры", и трофейную охоту ради развлечения.

Отдельно выделена проблема загрязнения окружающей среды свинцовой дробью, которую ВОЗ относит к списку самых опасных веществ.

Петиция пока набрала 4,6 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых (скриншот)

Требования к правительству

Авторы петиции выдвигают три ключевых требования к Кабинету Министров:

Отменить согласование Указа "О Дне охоты" и отказаться от праздников, прославляющих убийство животных.

Ввести бессрочный мораторий на охоту по всей территории Украины для восстановления популяций.

Разработать программу перехода от охотничьего хозяйства к экологическому туризму и нелетальному управлению фауной.

По состоянию на середину марта 2026 года продолжается сбор подписей. Для рассмотрения петиции правительством она должна набрать 25 000 голосов. До конца сбора осталось 69 дней.