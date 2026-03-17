Шанс на восстановление фауны: в Украине требуют навсегда запретить охоту

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию с требованием ввести бессрочный мораторий на охоту на территории государства и не допустить установления государственного праздника "День охоты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
Согласно тексту обращения, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины направило на согласование в правительство проект об установлении "О Дне охоты". Граждане и зоозащитные организации считают такой шаг неприемлемым.
"Государство не должно праздновать или чествовать жестокость. Охота неразрывно связана с системным насилием - от притравочных станций до массовых расстрелов животных", - говорится в документе.
Катастрофическое сокращение фауны - активисты приводят статистику, согласно которой охотничье давление привело к критическому уменьшению численности знаковых видов:
Война доказала: природа восстанавливается без охотников. Из-за боевых действий в Украине действует частичный запрет на охоту, что уже дало положительные результаты. Например, в Галицком НПП группы косуль и кабанов выросли с 1-3 до 10-15 особей.
В Карпатах численность медведей выросла с 90 до 104, а рысей - со 120 до 137 особей. Это опровергает тезис о необходимости "регулирования численности" человеком.
Социальная опасность и домашнее насилие: авторы ссылаются на исследования, связывающие охоту с девиантным поведением. В частности, упоминается анализ психиатра Карла Меннингера и статистика, согласно которой в регионах с большим количеством охотников уровень насилия над детьми может быть втрое выше.
Также отмечается риск для случайных прохожих - приводятся факты гибели людей (хирурга в Полтавской области, мужчины на Буковине) от случайных пуль охотников.
Этический и экологический аспекты: в петиции критикуют "охотничье собаководство", где диких животных используют как "тренажеры", и трофейную охоту ради развлечения.
Отдельно выделена проблема загрязнения окружающей среды свинцовой дробью, которую ВОЗ относит к списку самых опасных веществ.
Авторы петиции выдвигают три ключевых требования к Кабинету Министров:
По состоянию на середину марта 2026 года продолжается сбор подписей. Для рассмотрения петиции правительством она должна набрать 25 000 голосов. До конца сбора осталось 69 дней.
Читайте также о том, что в прошлом году, по данным Центрально-Западного межрегионального управления ЛОХ, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях сложилась критическая ситуация с хищниками. В этих областях насчитали 317 волков - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Лисиц, которые переносят бешенство, там более 12 тысяч.
