ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Шанхае построят новую больницу для зараженных коронавирусом

Новости » Общество     10.02.2020 - 18:39
В Шанхае построят новую больницу для зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Специализированное медучреждение будет построено на 200 мест в Цзиньшане

В китайском городе Шанхай построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По словам, главы комитета здравоохранения администрации города У Цзинлэй, строительство новой больницы необходимо по причине растущего числа зараженных вирусом жителей.

Известно, что специализированное медучреждение будет построено на 200 мест в Цзиньшане, юго-западном районе городского подчинения Шанхая.

Напомним, в Шанхае ученые начали разработку мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее, чем обычную. Госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке вакцины.

Как сообщало РБК-Украина, после всплеска заболевания коронавирусом в Китае Европейский союз уже эвакуировал из китайского города Ухань 558 человек, включая 447 граждан ЕС.

Ранее сообщалось, Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового типа коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.

Южная Корея из-за коронавируса закрыла порты для лайнеров В Британии закрыли больницу после выявления коронавируса у доктора
Новости Украины больницавирусШанхайЭпидемия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь