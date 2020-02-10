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У Шанхаї побудують нову лікарню для заражених коронавірусом

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 18:39
У Шанхаї побудують нову лікарню для заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Спеціалізований медзаклад буде побудовано на 200 місць в Цзіньшані

У китайському місті Шанхай побудують нову лікарню для лікування пневмонії, спричиненої коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За словами голови комітету з охорони здоров'я адміністрації міста У Цзінлей, будівництво нової лікарні необхідно через збільшення кількості жителів, заражених вірусом.

Відомо, що спеціалізований медзаклад буде побудовано на 200 місць в Цзіньшані, південно-західному районі міського підпорядкування Шанхаю.

Нагадаємо, у Шанхаї вчені почали розробку мРНК-вакцини від коронавірусу, яку можна виготовити швидше, ніж звичайну. Госпіталь Дунфан при шанхайському університеті Тунцзі і китайська біотехнологічна компанія Stemirna затвердили проект по розробці вакцини.

Як повідомляло РБК-Україна, після сплеску захворювання коронавірусом в Китаї Європейський союз вже евакуював з китайського міста Ухань 558 осіб, включаючи 447 громадян ЄС.

Раніше повідомлялося, Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення нового типу коронавіруса. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

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