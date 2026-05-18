Шалений попит чи дефіцит: названо топ-спеціальності у Львівській політехніці

14:40 18.05.2026 Пн
У 2025 році університет посів перше місце в рейтингу за кількістю поданих заяв
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Шалений попит чи дефіцит: названо топ-спеціальності у Львівській політехніці
Певні напрямки навчання у Львівській політехніці - особливо популярні серед вступників. Проте на деяких інших спеціальностях студентів бракує.

Про це розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна ректорка національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.

Які спеціальності сьогодні найпопулярніші

Серед найпопулярніших спеціальностей, за словами експерта, "традиційно" залишаються:

  • менеджмент;
  • психологія;
  • кібербезпека;
  • комп'ютерні науки.

"Вони демонструють стабільне зростання зацікавленості, а високі прохідні бали свідчать про те, що на них вступає велика кількість мотивованих абітурієнтів", - повідомила Шаховська.

При цьому меншим попитом серед майбутніх студентів користуються технічні спеціальності.

"Хоча є позитивна динаміка, зокрема на будівництві, транспортних технологіях", - констатувала ректорка університету.

Топ-спеціальностей за кількістю заяв

Шаховська розповіла, що у 2025 році Львівська політехніка посіла перше місце в рейтингу українських університетів за кількість поданих заяв від вступників.

Вона уточнила, що "на перший курс навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів у 2025 році університету було визначено 3428 максимальних і фіксованих місць держзамовлення на денну форму навчання" (у 2024 році - 3678, у 2023-му - 3564 місця на денну та заочну форми).

"На ці місця подано в електронних базах даних 45 698 заяв від більш ніж 17 000 абітурієнтів. Понад 99,9% заяв надійшло в електронній формі", - поділилась очільниця вишу.

Найбільше заяв, за її словами, подали на:

  • "Менеджмент";
  • "Психологію";
  • "Маркетинг";
  • "Кібербезпеку";
  • "Інженерію програмного забезпечення";
  • "Право";
  • "Системи штучного інтелекту" та інші.

На яких спеціальностях студентів бракує

Насамкінець Шаховська визнала, що "потреба у збільшенні кількості студентів особливо відчутна" в галузях:

  • хімії;
  • прикладної фізики;
  • прикладної математики.

"Адже саме ці напрями є ключовими для відбудови України", - підсумувала експерт.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
