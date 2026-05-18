Бешеный спрос или дефицит: названы топ-специальности во Львовской политехнике

Определенные направления обучения во Львовской политехнике - особенно популярны среди поступающих. Однако на некоторых других специальностях студентов не хватает.

Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская .

Какие специальности сегодня самые популярные

Среди самых популярных специальностей, по словам эксперта, "традиционно" остаются:

менеджмент;

психология;

кибербезопасность;

компьютерные науки.

"Они демонстрируют стабильный рост заинтересованности, а высокие проходные баллы свидетельствуют о том, что на них поступает большое количество мотивированных абитуриентов", - сообщила Шаховская.

При этом меньшим спросом среди будущих студентов пользуются технические специальности.

"Хотя есть положительная динамика, в частности на строительстве, транспортных технологиях", - констатировала ректор университета.

Топ-специальностей по количеству заявлений

Шаховская рассказала, что в 2025 году Львовская политехника заняла первое место в рейтинге украинских университетов по количеству поданных заявлений от абитуриентов.

Она уточнила, что "на первый курс обучения по образовательным программам подготовки бакалавров в 2025 году университету было определено 3428 максимальных и фиксированных мест госзаказа на дневную форму обучения" (в 2024 году - 3678, в 2023-м - 3564 места на дневную и заочную формы).

"На эти места подано в электронных базах данных 45 698 заявлений от более чем 17 000 абитуриентов. Более 99,9% заявлений поступило в электронной форме", - поделилась руководительница вуза.

Больше всего заявлений, по ее словам, подали на:

"Менеджмент";

"Психологию";

"Маркетинг";

"Кибербезопасность";

"Инженерию программного обеспечения";

"Право";

"Системы искусственного интеллекта" и другие.

На каких специальностях студентов не хватает

В завершение Шаховская признала, что "потребность в увеличении количества студентов особенно ощутима" в отраслях:

химии;

прикладной физики;

прикладной математики.

"Ведь именно эти направления являются ключевыми для восстановления Украины", - подытожила эксперт.