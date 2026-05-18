Бешеный спрос или дефицит: названы топ-специальности во Львовской политехнике
Определенные направления обучения во Львовской политехнике - особенно популярны среди поступающих. Однако на некоторых других специальностях студентов не хватает.
Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.
Какие специальности сегодня самые популярные
Среди самых популярных специальностей, по словам эксперта, "традиционно" остаются:
- менеджмент;
- психология;
- кибербезопасность;
- компьютерные науки.
"Они демонстрируют стабильный рост заинтересованности, а высокие проходные баллы свидетельствуют о том, что на них поступает большое количество мотивированных абитуриентов", - сообщила Шаховская.
При этом меньшим спросом среди будущих студентов пользуются технические специальности.
"Хотя есть положительная динамика, в частности на строительстве, транспортных технологиях", - констатировала ректор университета.
Топ-специальностей по количеству заявлений
Шаховская рассказала, что в 2025 году Львовская политехника заняла первое место в рейтинге украинских университетов по количеству поданных заявлений от абитуриентов.
Она уточнила, что "на первый курс обучения по образовательным программам подготовки бакалавров в 2025 году университету было определено 3428 максимальных и фиксированных мест госзаказа на дневную форму обучения" (в 2024 году - 3678, в 2023-м - 3564 места на дневную и заочную формы).
"На эти места подано в электронных базах данных 45 698 заявлений от более чем 17 000 абитуриентов. Более 99,9% заявлений поступило в электронной форме", - поделилась руководительница вуза.
Больше всего заявлений, по ее словам, подали на:
- "Менеджмент";
- "Психологию";
- "Маркетинг";
- "Кибербезопасность";
- "Инженерию программного обеспечения";
- "Право";
- "Системы искусственного интеллекта" и другие.
На каких специальностях студентов не хватает
В завершение Шаховская признала, что "потребность в увеличении количества студентов особенно ощутима" в отраслях:
- химии;
- прикладной физики;
- прикладной математики.
"Ведь именно эти направления являются ключевыми для восстановления Украины", - подытожила эксперт.
