ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Від економіки до будівництва: які нові програми пропонує студентам Львівська політехніка

12:20 18.05.2026 Пн
2 хв
Освіта в університеті змінюється як для бакалаврів, так і для магістрів
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Від економіки до будівництва: які нові програми пропонує студентам Львівська політехніка Львівська політехніка має різні програми та спеціальності (фото ілюстративне: lpnu.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Львівська політехніка розширює освітні можливості. Студентам, зокрема, пропонують нові міждисциплінарні програми, які дозволяють здобувати одразу кілька спеціальностей.

Про це розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна ректорка національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.

Читайте також: До 70 тисяч на рік: які спеціальності у Львівській політехніці найдорожчі та навпаки

Які освітні програми з'явились у виші

Експерт розповіла, що університет "розширює освітні можливості".

"Ми пропонуємо нові міждисциплінарні програми, які дозволяють здобувати одразу кілька спеціальностей", - додала Шаховська.

Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про "поєднання хімії, екології чи наук про Землю з комп'ютерними науками", а також програми, "пов'язані з цифровою економікою".

"Очікується, що вони будуть популярними серед вступників", - констатувала очільниця вишу.

Впродовж 2024-25 навчального року у Львівській політехніці, за її словами, запровадили такі нові освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

  • "Економічна безпека держави" й "Аналітика та прогнозування національної безпеки" зі спеціальності "Національна безпека";
  • "Функціональність залізничного транспорту" зі спеціальності "Залізничний транспорт";
  • "Маркетинг і бізнес-аналітика" зі спеціальності "Маркетинг";
  • "Фінанси бізнесу" зі спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
  • "Середня освіта" (за предметними спеціальностями);
  • "Середня освіта (математика)", "Комп'ютерна математика та аналіз даних зі спеціальності Е5;
  • "Математика", "Комп'ютерні науки" (Системи віртуальної реальності) зі спеціальності F3 та деякі інші.

Також для другого (магістерського) рівня вищої освіти, в університеті з'явилися:

  • "Менеджмент просторового розвитку" та "Управління експортно-імпортною та митною діяльністю" зі спеціальності "Менеджмент";
  • "Міжнародне право" зі спеціальності "Міжнародне право";
  • "Енергоефективні будівлі та інженерні системи" зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія ОНП";
  • "Геоконсалтинг та моніторинг землі" зі спеціальності "Науки про землю" та інші.

"Запровадили також 1 освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - "Медіа та комунікаційні студії" зі спеціальності "Журналістика", - підсумувала Шаховська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які нові програми з'явились у Львівській політехніці через війну.

Крім того, ми пояснювали, чому українцям краще не навчатися за кордоном одразу після школи.

Читайте також, як у Львівській політехніці допомагають випускникам шукати роботу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львів спеціальність Професія Студенти Освіта в Україні Виші Університети
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим