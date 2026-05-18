Від економіки до будівництва: які нові програми пропонує студентам Львівська політехніка
Львівська політехніка розширює освітні можливості. Студентам, зокрема, пропонують нові міждисциплінарні програми, які дозволяють здобувати одразу кілька спеціальностей.
Про це розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна ректорка національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.
Які освітні програми з'явились у виші
Експерт розповіла, що університет "розширює освітні можливості".
"Ми пропонуємо нові міждисциплінарні програми, які дозволяють здобувати одразу кілька спеціальностей", - додала Шаховська.
Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про "поєднання хімії, екології чи наук про Землю з комп'ютерними науками", а також програми, "пов'язані з цифровою економікою".
"Очікується, що вони будуть популярними серед вступників", - констатувала очільниця вишу.
Впродовж 2024-25 навчального року у Львівській політехніці, за її словами, запровадили такі нові освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
- "Економічна безпека держави" й "Аналітика та прогнозування національної безпеки" зі спеціальності "Національна безпека";
- "Функціональність залізничного транспорту" зі спеціальності "Залізничний транспорт";
- "Маркетинг і бізнес-аналітика" зі спеціальності "Маркетинг";
- "Фінанси бізнесу" зі спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
- "Середня освіта" (за предметними спеціальностями);
- "Середня освіта (математика)", "Комп'ютерна математика та аналіз даних зі спеціальності Е5;
- "Математика", "Комп'ютерні науки" (Системи віртуальної реальності) зі спеціальності F3 та деякі інші.
Також для другого (магістерського) рівня вищої освіти, в університеті з'явилися:
- "Менеджмент просторового розвитку" та "Управління експортно-імпортною та митною діяльністю" зі спеціальності "Менеджмент";
- "Міжнародне право" зі спеціальності "Міжнародне право";
- "Енергоефективні будівлі та інженерні системи" зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія ОНП";
- "Геоконсалтинг та моніторинг землі" зі спеціальності "Науки про землю" та інші.
"Запровадили також 1 освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - "Медіа та комунікаційні студії" зі спеціальності "Журналістика", - підсумувала Шаховська.
