Шалені гроші: клуби АПЛ витратили на новачків більше, ніж усі топ-ліги разом

Клуби англійської Прем'єр-ліги витратили рекордні кошти в літнє трансферне вікно 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Новий рекорд ліги

Загальні витрати сягнули 3,087 млрд фунтів, що стало найбільшим показником в історії ліги.

Для порівняння, торік клуби АПЛ витратили 1,96 млрд, а попередній рекорд – 2,36 млрд – був зафіксований улітку 2023 року.

Цього літа англійські клуби перевершили витрати команд німецької Бундесліги, іспанської Ла Ліги, французької Ліги 1 та італійської Серії А разом узятих.

Головний трансфер літа

Найгучнішим став перехід шведського нападника Александера Ісака з "Ньюкасла" до "Ліверпуля". Угода оцінюється в 125 млн фунтів і стала рекордною для британського футболу.

Характерно, що трансфер Ісака перекрив попередній рекорд літа-2025, який теж належав "Ліверпулю", коли "червоні" заплатили 110 млн фунтів (плюс 16 млн у вигляді бонусів) за Флоріана Вірца з "Байєра".

"Ліверпуль" перевершив "Челсі"

Недивно, що саме "Ліверпуль" став рекордсменом трансферного вікна як в АПЛ, так і у Європі взагалі.

Чемпіон Англії витратив влітку на новачків 415 мільйонів фунтів. Крім трансферів Ісака та Вірца, до топ-10 найдорожчих придбань в історії АПЛ потрапив також перехід Уго Екітіке з "Айнтрахта" за 81,2 млн.

"Червоні" таким чином побили рекорд за витратами у одне трансферне вікно. Попереднє досягнення належало "Челсі", яке влітку 2023 року витратило 400 млн.

Цього літа "сині" виступили скромніше, виклавши на новачків "лише" 285 млн фунтів – це другий показник у АПЛ. Трійку за цим показником замикає "Арсенал", який виклав за нових гравців 255 млн.

Клуби АПЛ за витратами на трансфери влітку 2025 року (топ-10):

"Ліверпуль" – 415 млн фунтів "Челсі" – 285 млн "Арсенал" – 255 млн "Ньюкасл" – 250 млн "Манчестер Юнайтед" – 216 млн "Ноттінгем Форест" – 205 млн "Тоттенхем" – 181 млн "Сандерленд" – 162 млн "Манчестер Сіті" – 152 млн "Вест Хем" – 124 млн

Топ-трансфери літа-2025

З десяти найдорожчих трансферів літнього вікна-2025, вісім здійснили англійські клуби. За даними DAZN Football, крім британців топ-придбання здійснили також мюнхенська "Баварія" та стамбульський "Галатасарай". Інші гранди європейського футболу обійшлися без мегавитрат.

Топ-10 найдорожчих трансферів літнього міжсезоння (суми – у євро):