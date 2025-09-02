Бешеные деньги: клубы АПЛ потратили на новичков больше, чем все топ-лиги вместе
Клубы английской Премьер-лиги потратили рекордные средства в летнее трансферное окно 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.
Новый рекорд лиги
Общие расходы достигли 3,087 млрд фунтов, что стало самым большим показателем в истории лиги.
Для сравнения, в прошлом году клубы АПЛ потратили 1,96 млрд, а предыдущий рекорд - 2,36 млрд - был зафиксирован летом 2023 года.
Этим летом английские клубы превзошли расходы команд немецкой Бундеслиги, испанской Ла Лиги, французской Лиги 1 и итальянской Серии А вместе взятых.
Главный трансфер лета
Самым громким стал переход шведского нападающего Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль". Сделка оценивается в 125 млн фунтов и стала рекордной для британского футбола.
Характерно, что трансфер Исака перекрыл предыдущий рекорд лета-2025, который тоже принадлежал "Ливерпулю", когда "красные" заплатили 110 млн фунтов (плюс 16 млн в виде бонусов) за Флориана Вирца из "Байера".
"Ливерпуль" превзошел "Челси"
Неудивительно, что именно "Ливерпуль" стал рекордсменом трансферного окна как в АПЛ, так и в Европе вообще.
Чемпион Англии потратил летом на новичков 415 миллионов фунтов. Кроме трансферов Исака и Вирца, в топ-10 самых дорогих приобретений в истории АПЛ попал также переход Уго Экитике из "Айнтрахта" за 81,2 млн.
"Красные" таким образом побили рекорд по расходам в одно трансферное окно. Предыдущее достижение принадлежало "Челси", который летом 2023 года потратил 400 млн.
Этим летом "синие" выступили скромнее, выложив на новичков "всего" 285 млн фунтов - это второй показатель в АПЛ. Тройку по этому показателю замыкает "Арсенал", который выложил за новых игроков 255 млн.
Клубы АПЛ по затратам на трансферы летом 2025 года (топ-10):
- "Ливерпуль" - 415 млн фунтов
- "Челси" - 285 млн
- "Арсенал" - 255 млн
- "Ньюкасл" - 250 млн
- "Манчестер Юнайтед" - 216 млн
- "Ноттингем Форест" - 205 млн
- "Тоттенхэм" - 181 млн
- "Сандерленд" - 162 млн
- "Манчестер Сити" - 152 млн
- "Вест Хэм" - 124 млн
Топ-трансферы лета-2025
Из десяти самых дорогих трансферов летнего окна-2025, восемь совершили английские клубы. По данным DAZN Football, кроме британцев топ-приобретения совершили также мюнхенская "Бавария" и стамбульский "Галатасарай". Другие гранды европейского футбола обошлись без мегазатрат.
Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья (суммы - в евро):
- 144 млн - Александер Исак ("Ньюкасл" - "Ливерпуль")
- 125 млн - Флориан Вирц ("Байер" - "Ливерпуль")
- 95 млн - Уго Экитике ("Айнтрахт" - "Ливерпуль")
- 85 млн - Ник Вольтемаде ("Штутгарта" - "Ньюкасл")
- 76.5 млн - Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг" - "Манчестер Юнайтед")
- 75 млн - Виктор Осимхен ("Наполи" - "Галатасарай")
- 75 млн - Брайан Мбемо ("Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед")
- 74.2 млн - Матеус Кунья ("Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед")
- 70 млн - Мартин Субименди ("Реал Сосьедад" - "Арсенал")
- 70 млн - Луис Диас ("Ливерпуль" - "Бавария")
