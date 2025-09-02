Бешеные деньги: клубы АПЛ потратили на новичков больше, чем все топ-лиги вместе

Клубы английской Премьер-лиги потратили рекордные средства в летнее трансферное окно 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Новый рекорд лиги

Общие расходы достигли 3,087 млрд фунтов, что стало самым большим показателем в истории лиги.

Для сравнения, в прошлом году клубы АПЛ потратили 1,96 млрд, а предыдущий рекорд - 2,36 млрд - был зафиксирован летом 2023 года.

Этим летом английские клубы превзошли расходы команд немецкой Бундеслиги, испанской Ла Лиги, французской Лиги 1 и итальянской Серии А вместе взятых.

Главный трансфер лета

Самым громким стал переход шведского нападающего Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль". Сделка оценивается в 125 млн фунтов и стала рекордной для британского футбола.

Характерно, что трансфер Исака перекрыл предыдущий рекорд лета-2025, который тоже принадлежал "Ливерпулю", когда "красные" заплатили 110 млн фунтов (плюс 16 млн в виде бонусов) за Флориана Вирца из "Байера".

"Ливерпуль" превзошел "Челси"

Неудивительно, что именно "Ливерпуль" стал рекордсменом трансферного окна как в АПЛ, так и в Европе вообще.

Чемпион Англии потратил летом на новичков 415 миллионов фунтов. Кроме трансферов Исака и Вирца, в топ-10 самых дорогих приобретений в истории АПЛ попал также переход Уго Экитике из "Айнтрахта" за 81,2 млн.

"Красные" таким образом побили рекорд по расходам в одно трансферное окно. Предыдущее достижение принадлежало "Челси", который летом 2023 года потратил 400 млн.

Этим летом "синие" выступили скромнее, выложив на новичков "всего" 285 млн фунтов - это второй показатель в АПЛ. Тройку по этому показателю замыкает "Арсенал", который выложил за новых игроков 255 млн.

Клубы АПЛ по затратам на трансферы летом 2025 года (топ-10):

"Ливерпуль" - 415 млн фунтов "Челси" - 285 млн "Арсенал" - 255 млн "Ньюкасл" - 250 млн "Манчестер Юнайтед" - 216 млн "Ноттингем Форест" - 205 млн "Тоттенхэм" - 181 млн "Сандерленд" - 162 млн "Манчестер Сити" - 152 млн "Вест Хэм" - 124 млн

Топ-трансферы лета-2025

Из десяти самых дорогих трансферов летнего окна-2025, восемь совершили английские клубы. По данным DAZN Football, кроме британцев топ-приобретения совершили также мюнхенская "Бавария" и стамбульский "Галатасарай". Другие гранды европейского футбола обошлись без мегазатрат.

Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья (суммы - в евро):