Шахти простоюють: нардеп розповів про наслідки зупинки Червоноградської ЦЗФ

Чому шахти Львівщини не працюють

Нардеп пояснив, що вугілля місцевих шахт потребує обов'язкового збагачення перед використанням на теплових електростанціях. Коли фабрика не працює, видобуте паливо складніше реалізувати, а шахти не доотримують кошти.



"Тому оці вісім місяців це фактично простій цих шахт. Тому що непрацююча фабрика, вона якраз дає оцей занепад, який відбувається ", - заявив Бондар.

Ситуація на Червоноградській ЦЗФ

За словами Михайла Бондаря, через відсутність доходів від реалізації продукції підприємства значною мірою залежать від державної підтримки.

"Люди не отримують заробітні платні від реалізованої продукції, вони отримують фактично тільки від держави: оця держпідтримка, що надходить. Відповідно немає коштів на постійну, щоденну діяльність цих шахт". - зазначив депутат.

Зазначимо, ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ "Львівська вугільна компанія", проблем із управлінням підприємством, боргів по зарплатах та фактичної зупинки виробничих процесів. Серез судову тяганину з призначенням нового управляючого підприємство простоює вже 8 місяців.

Нагадаємо, депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що без Червоноградської ЦЗФ шахтам складніше відвантажувати видобуте вугілля, а країна втрачає час для формування запасів палива на зиму.