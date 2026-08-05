Точка відмови. Як зупинка Червоноградської ЦЗФ стала питанням енергобезпеки і тестом для уряду

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Опалювальний сезон-2026 визначено одним із ключових пріоритетів для урядової команди та держави загалом. Саме він стане одним із головних критеріїв оцінки готовності країни – від стабільності енергосистеми до забезпечення світла й тепла в домівках.

На цьому тлі загострюється ситуація, у якій перетинаються питання енергобезпеки, проходження зими, верховенства права та захисту інтересів держави. У центрі уваги – Червоноградська центральна збагачувальна фабрика (ПАТ "Львівська вугільна компанія"), яка простоює вже восьмий місяць.

Чому ситуація на Львівщині стала питанням енергобезпеки країни – у нашому матеріалі.

Головне: Червоноградська ЦЗФ простоює вже восьмий місяць , хоча є важливою ланкою підготовки вугілля для теплової генерації

, хоча є важливою ланкою підготовки вугілля для теплової генерації Через зупинку фабрики під загрозою опинився весь ланцюг – від роботи шахт до забезпечення ТЕС паливом

– від роботи шахт до забезпечення ТЕС паливом Господарський спір навколо підприємства вже призвів до фінансових, виробничих та екологічних наслідків для регіону

вже призвів до фінансових, виробничих та екологічних наслідків для регіону Відновлення роботи фабрики до опалювального сезону стає одним із ключових завдань для збереження енергетичної стійкості

Зима як ключовий критерій

Питання проходження опалювального сезону наразі визначено одним із головних пріоритетів для державної влади. Президент наголосив, що успішна підготовка до зими стане ключовим показником ефективності роботи оновленого уряду.

У цій системі координат якість реформ, комунікацій та управлінських рішень оцінюватиметься за конкретним результатом у грудні-лютому – наявністю світла й тепла в оселях українців.

Усе, що загрожує стабільному проходженню опалювального періоду, автоматично переходить у статус першочергових завдань для державного сектору. Саме через цю оптику варто розглядати ситуацію довкола ПАТ "Львівська вугільна компанія" – не як локальний господарський спір, а як чинник, що безпосередньо впливає на загальну енергобезпеку.

Чому цієї зими кожен мегават дорожчий

Ця зима буде складнішою за попередні за об'єктивних причин. Ворог свідомо руйнує генерацію та мережі, і кожен мегават внутрішнього виробництва цього сезону коштує дорожче, ніж будь-коли раніше. У таких умовах зростає вага не імпорту, а власної теплової генерації – тобто ТЕС, що працюють на вугіллі.

Це зміщує акценти. Питання "звідки візьметься вугілля для генерації" перестає бути суто галузевим і перетворюється на питання національного рівня: чи вистачить країні електрики в пік холодів. А відповідь на нього значною мірою залежить від того, чи працюватиме інфраструктура, яка перетворює видобуте вугілля на придатне для спалювання паливо.

Червоноградська ЦЗФ не працює вже 8 місяців (фото: wikipedia.org)

Один вузол, від якого залежить увесь ланцюг

Щоб зрозуміти вагу Червоноградської ЦЗФ, треба розкласти ланцюг на ланки.

Держшахти заходу – підприємства Львівсько-Волинського басейну – видобувають рядове вугілля марок "Г" і "ДГ". Це газове вугілля, тобто саме той сорт, на якому працює теплова генерація.

Але рядове вугілля не можна одразу подавати на ТЕС: спершу його треба збагатити – відділити породу й довести до потрібної калорійності. Цю операцію й виконує Червоноградська центральна збагачувальна фабрика.

Фабрика – це вузол, через який проходить увесь потік. Угору по ланцюгу від неї залежать шахти й тисячі робочих місць; униз – паливо для електростанцій. Зупинка цього одного вузла зупиняє весь ланцюг: шахтам нема куди здавати вугілля, а генерації – нема чого спалювати.

Тому це не одне з багатьох підприємств, а єдина точка відмови, вихід якої з ладу обвалює всю систему постачання палива на заході країни.

Вісім місяців простою без жодного обстрілу

Ключова обставина, яка робить цей кейс кричущим: критична ланка енергосистеми стоїть уже восьмий місяць – і зовсім не через війну. Із січня 2026 року робота фабрики призупинена.

У результаті накопичилися борги із заробітної плати, виникла заборгованість перед пенсійними та податковими органами, а працівники масово звільняються.

Причина простою не є об'єктивною. Попит на газове вугілля зараз максимальний, тож підприємство не є збитковим через ринкові чинники. Ситуація склалася через тривалі господарські суперечки та конфлікт навколо контролю над підприємством під час процедури санації, яка триває вже понад 7,5 року. План санації суд так і не затвердив, через що підприємство, критично необхідне країні саме зараз, виявилося заблокованим.

Хронологія подій свідчить про складний характер процесуального протистояння. 23 січня 2026 року суд за скаргою кредитора, який володіє менш ніж 5% голосів і не входить до комітету кредиторів, призначив керуючим санацією Володимира Юрченка, обмеживши участь інших учасників. Уже 8 квітня апеляційний суд визнав це призначення незаконним і скасував його.

10 квітня кредитор із вирішальним голосом запропонував іншу кандидатуру - Олександра Охріменка, який згодом відмовився від посади. До встановленого судом дедлайну (20 квітня 2026 року) план санації подано не було, а робота підприємства не відновлювалася.

21 липня 2026 року розгляд справи вкотре відклали – до 19 серпня, причому засідання не відбулося через непрацездатність судді.

Окремі епізоди виглядають як елементи процесуальної боротьби, проте в системі вони призвели до єдиного результату – повного блокування роботи підприємства.

Простій Червоноградської ЦЗФ може залишити країну без вугілля (фото: wikipedia.org)

Не "паперовий спір", а руйнування активу і громади

Затягування вже перейшло межу паперового конфлікту – воно фізично нищить актив і б'є по місцевій громаді. Фактично безгосподарне управління призвело до конкретних наслідків: обвалення споруд, займання вугілля в бункерах та виникнення екологічної загрози.

Йдеться про забруднення повітря, руйнування комунальної інфраструктури та щоденну небезпеку для мешканців Соснівки через перевезення шламу центральним шляхом повз житлову забудову. Про це відкрито заявляють Соснівська громада й депутати Шептицької міськради.

Це критично скорочує час для реагування. Чим довше триває блокування, тим менше залишається майна, яке можна відновити: руйнування потужностей робить перезапуск дедалі дорожчим і складнішим, а в якийсь момент він стане неможливим до початку опалювального сезону.

Розстановка сил у цьому процесі показова. Державні органи, державні та комунальні підприємства, які сукупно володіють більшістю голосів кредиторів, виступають за оперативну заміну керуючого та пропонують незалежну кандидатуру. Водночас рішення блокуються позицією інших кредиторів через судові оскарження.

Фактично державний інтерес полягає в тому, щоб запустити фабрику до зими, тоді як позиція опонентів призводить до подальшого простою підприємства, хоча держава в цьому спорі формально перебуває в меншості за голосами.

Дедлайн, який не можна відкласти

Найважливіше для розуміння терміновості: запаси вугілля на зиму накопичують не взимку, а зараз. Щоб паливо було на ТЕС у грудні-лютому, фабрика має працювати влітку й восени. Тому кожен тиждень блокування – це не "відкладене" вугілля, а вугілля, якого фізично не буде в піковий момент.

Саме тому конфлікт довкола однієї фабрики виходить на рівень національного завдання суто математично: локальна зупинка конвертується в загальний дефіцит саме тоді, коли енергосистема найвразливіша.

Простій фабрики й руйнування потужностей унеможливлюють забезпечення вугіллям і підготовку до опалювального сезону-2026 – з ризиком енергетичної кризи в регіоні. Дедлайн тут не адміністративний, а фізичний, і перенести його неможливо.

Чому це кейс саме для нового уряду

У цій одній справі перетинаються всі пріоритети, поставлені президентом: енергобезпека, проходження зими, верховенство права й захист державного інтересу від приватного захоплення.

Це означає, що уряду не потрібно шукати абстрактних приводів довести спроможність – ось конкретна ситуація, де швидка й принципова дія одразу працює і на головну обіцянку (зима), і на репутацію держави як такої, що захищає своє.

Зворотний бік ситуації також очевидний: затягування або бездіяльність профільних структур можуть сприйматися як нездатність досягати результатів у стислі строки. Кейс Львівської вугільної компанії є показовим лакмусовим папірцем, який демонструє здатність влади захищати стратегічні активи.

Від державних органів очікують не декларацій, а конкретних рішень із чіткими строками виконання.

Насамперед йдеться про активну позицію у судах щодо призначення незалежного керуючого санацією, відновлення роботи фабрики до початку опалювального сезону, погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками та усунення екологічних загроз для Соснівки та навколишньої громади.

І головне завдання – дати чіткий сигнал: приватні суперечки не повинні ставити під загрозу енергобезпеку країни. Питання полягає не в тому, як суд розсудить кредиторів, а в тому, чи зможе держава гарантувати світло й тепло мільйонам громадян напередодні найтяжчої зими.