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Запуск Червоноградської ЦЗФ під загрозою: нардеп розкрив деталі конфлікту

11:19 09.08.2026 Нд
2 хв
Подальше майбутнє фабрики опинилося під загрозою
aimg Сергій Новіков
Запуск Червоноградської ЦЗФ під загрозою: нардеп розкрив деталі конфлікту Михайло Бондар (фото: facebook.com myhajlo.bondar)
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Міністерство енергетики має активніше втрутитися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики та консолідувати позицію державних кредиторів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив народний депутат України Михайло Бондар.

За його словами, питання запуску підприємства зараз фактично залежить від судового процесу та призначення арбітражного керуючого. Наступне засідання очікується 19 серпня.

"Я думаю, що Міністерство енергетики має активно включитися, консолідувати десь всіх державних кредиторів і вирішити питання з незалежним арбітражем, з незалежною людиною, яка буде працювати на користь держави", - заявив Бондар.

Депутат наголосив, що серед кредиторів підприємства є як державні, так і приватні структури, між якими триває конфлікт щодо кандидатури керуючого санацією.

Він запевнив, що без вирішення питання управління неможливо перейти до повноцінного запуску фабрики.

"Тому питання з Червоноградською фабрикою обов’язково треба вирішити", - підкреслив він.

Ситуація на ЦЗФ "Червоноградська"

Нагадаємо, ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ "Львівська вугільна компанія", проблем із управлінням підприємством, боргів по зарплатах та фактичної зупинки виробничих процесів.

Як повідомлялось, РБК-Україна в окремому метаріалі писало докладніше про те, що ситуація на ЦЗФ "Червоноградська" потребує уваги, адже від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.

До цього народний депутат Михайло Бондар наголошував, що без відновлення ефективного державного управління та стабілізації роботи підприємства зростають ризики для підготовки до опалювального сезону та енергетичної безпеки України.

Раніше депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб також заявила, що ситуація навколо Червоноградської збагачувальної фабрики потребує негайного втручання Міністерства енергетики.

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