Міненерго не може чекати нового судового засідання, поки втрачається вугілля для зими, - депутат

Ситуація навколо Червоноградської збагачувальної фабрики вже вийшла за межі господарського спору і потребує негайного втручання Міністерства енергетики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутатки, голови підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб.

"Напередодні надскладної зими держава не має права втрачати підприємства, від яких залежить стабільність енергетики", - наголосила вона.

Що відомо про ситуацію на Червоноградській ЦЗФ

Червоноградська ЦЗФ не працює із січня 2026 року. За цей час накопичилися борги із зарплати, працівники почали звільнятися, а виробничі споруди - руйнуватися. Мешканці Соснівки також повідомляють про забруднення повітря, пошкодження доріг і небезпечне перевезення вуглевмісного шламу через житлові райони.

Важливість Червоноградської ЦЗФ

Вікторія Гриб пояснила, що фабрика є ключовою ланкою між державними шахтами Львівсько-Волинського басейну та тепловими електростанціями.

Видобуте вугілля не можна одразу відправити на ТЕС: спочатку його потрібно очистити від породи й довести до необхідних показників якості. Саме цю роботу виконує Червоноградська ЦЗФ.

Коли фабрика простоює, шахтам складніше відвантажувати видобуте вугілля, а країна втрачає час для формування запасів палива на зиму.

"За всіма цими фактами стоять конкретні люди, їхні родини та громади. Вони не повинні залишатися заручниками багаторічної судової тяганини й боротьби приватних структур за контроль над підприємством", - зазначила депутатка.

Процедура санації підприємства триває майже вісім років, але затвердженого плану досі немає. У січні суд призначив керуючим санацією Володимира Юрченка, однак у квітні апеляційна інстанція скасувала це рішення. Інший кандидат, Олександр Охріменко, 21 липня відмовився від призначення. Розгляд питання про нового керуючого перенесли на 19 серпня.

За словами Вікторії Гриб, державні органи, державні та комунальні підприємства, які представляють більшість кредиторських вимог, уже підтримали незалежну кандидатуру. Тому Міненерго має об’єднати їхню позицію, забезпечити оперативне призначення керуючого санацією та підготувати чіткий план запуску фабрики.



"Час оцінювати відповідальних посадовців за конкретними рішеннями. У випадку Червоноградської ЦЗФ таким результатом має стати відновлення роботи підприємства до початку опалювального сезону", - підсумувала депутатка.