"Шахтер" вырвал ничью с загребским "Динамо" в компенсированное время

Донецкий "Шахтер" смог вырвать ничью с загребским "Динамо" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Поединок в столице Хорватии на стадионе "Максимир" завершился со счетом 3:3.

Первыми повели в счете "горняки" благодаря усилиям Алана Патрика. Хорваты сравняли еще в первом тайме - Петкович головой отправил мяч в ворота.

"Динамо" вышло вперед на 74 минуте усилиями Луки Иванушеча, а за минуту до конца основного времени Ариян Адеми увеличил разницу до двух голов.

"Шахтер" совершил чудо в компенсированное время. Сначала Мораес сократил отставание, а затем Андрей Пятов пошел на угловой в последние секунды игры и заработал спасительный пенальти, который удачно реализовал Тете. Это дебютный матч бразильского полузащитника в Лиге чемпионов.

"Шахтер" и "Динамо" продолжают бороться за второе место в группе C, которую возглавляет "Манчестер Сити". Однако "горняки" опережают загребский клуб по личным встречам в турнирной таблицы.

В прошлом туре, который состоялся две недели назад в Харькове, "Шахтер" и "Динамо" З забили друг другу по два мяча.