"Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час

Донецький "Шахтар" зміг вирвати нічию із загребським "Динамо" в матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок в столиці Хорватії на стадіоні "Максимір" завершився з рахунком 3:3.

Першими повели в рахунку "гірники" завдяки зусиллям Алана Патріка. Хорвати зрівняли ще в першому таймі - Петкович головою відправив м'яч у ворота.

"Динамо" вийшло вперед на 74 хвилині зусиллями Луки Іванушеча, а за хвилину до кінця основного часу Арія Адемі збільшив різницю до двох голів.

"Шахтар" зробив чудо в компенсований час. Спочатку Мораес скоротив відставання, а потім Андрій Пятов пішов на кутовий в останні секунди гри і заробив рятівний пенальті, який вдало реалізував Тете. Це дебютний матч бразильського півзахисника в Лізі чемпіонів.

"Шахтар" і "Динамо" продовжують боротися за друге місце в групі C, яку очолює "Манчестер Сіті". Однак "гірники" випереджають загребский клуб за особистими зустрічами в турнірній таблиці.

У минулому турі, який відбувся два тижні тому в Харкові, "Шахтар" і "Динамо" З забили одне одному по два м'ячі.