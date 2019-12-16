"Шахтер" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 определился соперник чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской "Бенфикой".

Первую игру "горянки" проведут на своем поле 20 февраля 2020 года, ответный - 27 февраля на выезде.

Во всех встречах плей-офф турнира будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR.

Напомним, итальянская "Аталанта" выбила "Шахтер" из главного клубного турнира Лиги чемпионов. Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. Групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".