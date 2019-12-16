"Шахтар" дізнався ім'я свого суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20 визначився суперник чемпіона України донецького "Шахетра". Про це повідомляється в Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою".

Першу гру "горянки" проведуть на своєму полі 20 лютого 2020 року, у відповідь - 27 лютого на виїзді.

У всіх зустрічах плей-офф турніру буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR.

Нагадаємо, італійська "Аталанта" вибила "Шахтар" з головного клубного турніру Ліги чемпіонів. Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".