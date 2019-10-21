"Шахтер" подходит к встрече с "Динамо" Загреб без кадровых потерь

Донецкий "Шахтер" провел заключительную тренировочную сессию перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В общую группу вернулся защитник команды Исмаили. Ранее бразилец работал по индивидуальной программе. Таким образом, к поединку "Шахтер" подходит без кадровых потерь.

В нынешнем сезоне Исмаили провел 13 матчей за донецкий клуб. На счету 29-летнего бразильца один гол и три результативные передачи.

Матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб состоится завтра, 22 октября, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало встречи в 19:55.

Напомним, "Шахтер" в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "горняки" занимают третье место в группе C и имеют в активе три очка. Соперник дончан также с тремя очками находится на втором месте благодаря лучшей разнице голов. Обе команды в предыдущих турах победили итальянскую "Аталанту" и проиграли английскому "Манчестер Сити".