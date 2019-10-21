"Шахтар" підходить до зустрічі з "Динамо" Загреб без кадрових втрат

Донецький "Шахтар" провів заключну тренувальну сесію перед матчем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Динамо" Загреб. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

У загальну групу повернувся захисник команди Ісмаїлі. Раніше бразилець працював за індивідуальною програмою. Таким чином, до поєдинку "Шахтар" підходить без кадрових втрат.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі провів 13 матчів за донецький клуб. На рахунку 29-річного бразильця один гол і три результативні передачі.

Матч "Шахтар" - "Динамо" Загреб відбудеться завтра, 22 жовтня, на ОСК "Металіст" в Харкові. Початок зустрічі о 19:55.

Нагадаємо, "Шахтар" в компенсований час вирвав перемогу над "Аталантою" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.