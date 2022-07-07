"Шахтер" отпустил очередного бразильца в чемпионат Италии

23-летний латераль продолжит карьеру в Серии А. Представители "фиалок" дожали "Шахтер" на переговорах о переходе латиноамериканца.

Додо станет полноценным футболистом "Фиорентины". Флорентийцы гарантированно заплатят за бразильца 14,5 млн евро. Еще 3,5 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов.

Условия личного контракта Додо с "фиалками" уже согласованы. Теперь бразильцу осталось пройти медобследование, после которого о его трансфере объявят официально.

В "Шахтер" Додо перебрался зимой 2018-го за 2 млн евро из "Куритибы". С того времени он провел в составе "горняков" 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 17 результативных передач. Бразилец выиграл чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок.

Ранее директор по футболу "Шахтера" Срна пригрозил ФИФА судебной тяжбой из-за дискриминационных трансферных правил. Руководство "горняков" недовольно нормами, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.