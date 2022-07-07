UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" отпустил очередного бразильца в чемпионат Италии

Фото: Додо выходит на матч против "Монако" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская "Фиорентина" договорилась с донецким "Шахтером" о покупке бразильского защитника Додо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.

23-летний латераль продолжит карьеру в Серии А. Представители "фиалок" дожали "Шахтер" на переговорах о переходе латиноамериканца.

Додо станет полноценным футболистом "Фиорентины". Флорентийцы гарантированно заплатят за бразильца 14,5 млн евро. Еще 3,5 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов.

Условия личного контракта Додо с "фиалками" уже согласованы. Теперь бразильцу осталось пройти медобследование, после которого о его трансфере объявят официально.

В "Шахтер" Додо перебрался зимой 2018-го за 2 млн евро из "Куритибы". С того времени он провел в составе "горняков" 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 17 результативных передач. Бразилец выиграл чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок.

Ранее директор по футболу "Шахтера" Срна пригрозил ФИФА судебной тяжбой из-за дискриминационных трансферных правил. Руководство "горняков" недовольно нормами, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.

К слову, итальянец Де Дзерби якобы договорился с "Шахтером" о прекращении сотрудничества.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерФиорентинаЧемпионат Италии