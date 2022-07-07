"Шахтар" відпустив чергового бразильця до чемпіонату Італії

23-річний латераль продовжить кар'єру в Серії А. Представники "фіалок" дотиснули "Шахтар" на перемовинах про перехід латиноамериканця.

Додо стане повноцінним футболістом "Фіорентини". Флорентійці гарантовано заплатять за бразильця 14,5 млн євро. Ще 3,5 млн у євровалюті прописані бонусами.

Умови особистого контракту Додо з "фіалками" вже узгоджені. Тепер бразильцю залишилося пройти медобстеження, після якого про його трансфер оголосять офіційно.

До "Шахтаря" Додо перебрався взимку 2018-го за 2 млн євро з "Курітіби". З того часу він провів у складі "гірників" 97 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Бразилець виграв чемпіонат, Кубок України та Суперкубок.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.