RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" відпустив чергового бразильця до чемпіонату Італії

Фото: Додо виходить на матч проти "Монако" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Фіорентина" домовилася з донецьким "Шахтарем" про купівлю бразильського оборонця Додо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.

23-річний латераль продовжить кар'єру в Серії А. Представники "фіалок" дотиснули "Шахтар" на перемовинах про перехід латиноамериканця.

Додо стане повноцінним футболістом "Фіорентини". Флорентійці гарантовано заплатять за бразильця 14,5 млн євро. Ще 3,5 млн у євровалюті прописані бонусами.

Умови особистого контракту Додо з "фіалками" вже узгоджені. Тепер бразильцю залишилося пройти медобстеження, після якого про його трансфер оголосять офіційно.

До "Шахтаря" Додо перебрався взимку 2018-го за 2 млн євро з "Курітіби". З того часу він провів у складі "гірників" 97 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Бразилець виграв чемпіонат, Кубок України та Суперкубок.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Срна пригрозив ФІФА судовою тяганиною через дискримінаційні трансферні правила. Керівництво "гірників" незадоволене нормами, що дозволили легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.

До слова, італієць Де Дзербі нібито домовився з "Шахтарем" про припинення співпраці.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарФиорентинаЧемпіонат Італії